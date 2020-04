Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Gustav Skarman från Kil tävlar i Smartare än en femteklassare i SVT. Hör vad han tyckte om att va med i tv. Foto: SVT

Kilsbon Gustav med i ”Smartare än en femteklassare”

Elvaåriga Gustav Skarman från Kil har under ett antal helger under januari och februari varit i Göteborg. Han och sju andra barn har varit deltagare i SVT:s program ”Smartare än en femteklassare” som spelats in där och som just nu sänds.

Gustav Skarman i Kil gillar både frågesport och att tävla så han bestämde sig för att söka till SVT:s program. Favoritämnet i skolan är matematik och NO. Men medverkan i programmet har gett mer än tv-vana, de åtta barnen som deltar har blivit vänner. – Vi har en grupp och vi träffas ibland. ”Massa folk” Att vara med på en tv-inspelning var inte riktigt som han hade tänkt sig. – Man tänkte att det bara var en kameraman och programledaren. Men det var en massa folk. Jag har lärt mig hur mycket jobb det är att göra ett tv-program. Hoppas på fler program Gustav som går på Stenåsenskolan i Kil är aktiv på fritiden men ishockey, fotboll och innebandy. Och nu hoppas han komma med i ett annat tv-program han sökt till: – ”Vem vet mest junior” och ”Sveriges yngsta mästerkock”, jag gillar att laga mat. Se mer i klippet ovan från programmet och vad Gustav tyckte om sin medverkan. På lördagar sänds programmet ”Smartare än en femteklassare” på SVT. Dela Dela

