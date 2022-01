Kraftig blåst när stormen Malik drog in över Värmland

Under natten och tidig morgon kom ett flertal larm in till SOS om nedfallna träd på vägar. Grums och Arvika blev stundstal strömlösa under natten och strax efter klockan 09 på söndagsmorgonen var 648 hushåll i Värmland utan el.

Vid 20-tiden på fredagskvällen fick räddningstjänsten rycka ut till höghuset på Näbbgatan 12 i Karlstad. För andra gången på kort tid lossnade ett skjutfönster till en balkong och föll från 17:e våningen.

Enligt polisen har de fått en del påringningar, men inte mycket krävt polisinsats.

– Vi har fått vetskap om att det har rasat omkull grejer, men inget stort har hänt, säger Lars Hedelin, presstalesperson polisregion Bergslagen.

Meteorolog Marcus Sjöstedt berättar hur stormen Malik kommer röra sig över landet under söndagen. Foto: SVT

