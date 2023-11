Kraftigt höjda patientavgifter föreslås – beslut nästa vecka

Regionen behöver öka sina intäkter. Senast öppenvårdsavgiften ändrades i Värmland var 2012, men nu vill regionen anpassa avgifterna till den kostnadsutveckling som varit den senaste tiden.

Samtidigt vill man uppmuntra till fler digitala vårdbesök. Därför lämnas avgiften för ett läkarmöte online oförändrad. Det blir alltså billigare att söka vård digitalt, än att gå till vårdcentralen. Däremot höjs även avgiften för receptförnyelse och förlängning av sjukskrivning från 100 kronor till 150 kronor. Och uteblir man från ett vårdbesök kommer det enligt förslaget att kosta 600 kronor, alltså dubbel öppenvårdsavgift.

Högkostnadsskyddet höjs också

Även avgifterna inom slutenvården föreslås bli högre. En patient inlagd på sjukhus får betala en tia mer per dag, en höjning från 120 kronor till 130 kronor medan patienterna som bokats in på patienthotellet får en höjning från 80 kronor per dag till 130 kronor per dag.

Högkostnadsskyddet höjs också – från 1300 kronor till 1400 kronor.

De föreslagna ökningarna av patientavgifterna uppskattas ge Region Värmland 30 miljoner kronor i ökade intäkter.

Beslut tas på tisdag nästa vecka.

Se i klippet vad några värmlänningar som SVT mötte utanför vårdcentralen i Kil tycker om de föreslagna höjningarna av patientavgifterna.