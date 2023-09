Mallbacken i knipa – en miljon behövs för överlevnad

Situationen är inte ny för Mallbacken. Till den här säsongen gick man in med ett underskott på en halv miljon i driftsbudgeten. Det har inte gått att vända under året. Nu behöver man få in en miljon för att kunna slutföra säsongen och våga tro på en säsong 2024 för elitlaget.

– Vi måste få hjälp, Värmland måste visa att man vill ha ett elitlag i fotboll på damsidan.

Och det är bråttom.

– Vi behöver få in reda pengar – nu. Vi kommer ha dagliga uppföljningar för att se om vi överhuvud taget kan slutföra säsongen.

Den 30 september är det ett rejält klassikermöte på Strandvallen när ex-allsvenska Jitex kommer på besök.

– Vi gör en kampanj runt den matchen och uppmanar folk att komma och stötta med allt de kan. Där kan det vara så att vi får en uppfattning om folk tycker att Mallbacken är värd att räddas.