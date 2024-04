Lastbil körde in i järnvägsbro i Karlstad – flaket skadat

Klockan 8.38 kom larmet in till SOS. En lastbil med för högt släp hade kört in under järnvägsbron som går över Våxnäsgatan – och fastnat.

Efter en okulärbesiktning av Karlstad kommuns tekniker bedöms bron vara oskadd.

– Som yrkeschaufför bör man ju känn till höjden på sitt fordon. Det finns ingen rubricering än, men det verkar ju som att det har brustit i någon form, säger polisens presstalesperson Anders Dahlman.

Vägen är delvis blockerad under bärgningsarbetet, men trafiken ska kunna flyta på så småningom.

– De är långt gångna i bärgningsarbetet så det bör inte ta så lång tid, säger Petter Magnusson.