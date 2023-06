Filmen ”När all musik tystnar” spelas in norr om Molkom och handlar om Saga som är 10 år när hon får reda på att morfar har en sjukdom som gör att han kommer att glömma vem hon är. Filmens handling utspelar sig i tre olika tidsfönster – när morfar är frisk, när sjukdomen har utvecklat sig negativt och efter att morfar gått bort.



Filmen kommer ha premiär under hösten.

Se mer från inspelningen i klippet ovan.