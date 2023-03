Misstänkt grovt narkotikabrott – tre kommer begäras häktade

Per Svensson vill inte gå in på detaljer gällande det misstänkt grova narkotikabrottet men kommer under fredagen att lämna in en häktningsframställan gällande tre personer.

– Det har beslagtagits en stor mängd narkotika i Årjäng, säger Svensson som inte vill precisera något mer gällande tidpunkt och plats.

Vilken typ av narkotika?

– Det kommer jag inte gå in på nu.

Hur mycket handlar det om?

– Tillräckligt mycket för att jag ska rubricera det som grovt narkotikabrott.

Finns det någon koppling till de oklara dödsfallen i Värmland den senaste tiden?

– Nej, det finns inte så vitt jag vet.