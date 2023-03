Music for the eyes – internationell musik och film på Värmlands museum

Akira Sakata är en stilbildande frijazzsaxofonist från Japan och har sedan 60-talet haft en central roll inom den fria kreativa musikscenen.

Nyfiket diskuterar hellre Akira Sakata kråkorna som promenerar på gatan där vi först möts.

Han får ofta frågan om hur det hänger ihop att vara musiker och marinbiolog.

– Jag är en människa. Både musiken och marinbiologin är något som kommer från insidan på mig. Det är så det hänger ihop, säger han och skrattar.

Japansk jazz möter Värmland

Johan Berthling är verksam på den svenska och internationella jazzscenen sedan sent 90-tal och är initiativtagare bakom Music for the eyes. Ambitionen är att ge den värmländska publiken nya upplevelser både i form av ljud och bild.

I videon får vi se Akira Sakata och Johan Berthling ge oss en introduktion till musiken.

Hyllad dokumentärfilm följde konserten

I called him Morgan, dokumentärfilmen av Kasper Colilin som visades efter konserten har sedan premiären på filmfestivalen i Venedig 2016 hyllats på festivaler runt om i världen. I filmen får vi följa trumpetaren Lee Morgans liv och levnad.

Johan Berthlings vision är att bjuda in till en värld där man upptäcker något nytt.

– Jag tycker det är viktigt att erbjuda lite alternativ och eventuellt udda musik även ute i landsorten. Att det inte bara är en företeelse för huvudstäder.