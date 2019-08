Nyproduktioner driver upp bostadsrättspriserna på Hammarö

– Inte ens om vi går flera år tillbaka i tiden har vi sett en sådan kraftig ökning. Och då har Hammarö ändå haft en bra prisutveckling, säger han.

Att bostadsrättspriserna på Hammarö ökat så mycket tror han till stor del beror på att det har byggts mycket nya bostadsrätter i attraktiva, sjönära lägen, tillexempel i Lillängshamnen.

– Vi ser att de som köper bostadsrätter på Hammarö dels är Karlstadbor som flyttar ut. Sedan ser vi också att det är en del lite äldre Hammaröbor som trivs och vill stanna kvar på Hammarö och som säljer sina villor och istället köper bostadsrätt.

Sammanlagt såldes 70 bostadsrätter på Hammarö under perioden maj, juni, juli och medelpriset för en bostadsrätt på Hammarö ligger nu på 20.000 kronor per kvadratemeter. I Karlstad ökade priset på bostadsrätter med 2,7 procent under samma period. Fortsatt är dock bostadsrätterna i Karlstad något dyrare – 23 400 kronor per kvadratmeter.

- Men vi ser att glappet minskar år från år, säger Thobias Green.

I riket som helhet var prisökningen på bostadsrätter 2,3 procent under perioden maj-juli.