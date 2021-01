Oklart hur många vargar som finns kvar i jaktområdet

– Vi har fältpersonal i området som är redo att ta emot sådana rapporter och kan åka ut och se vad vad det rör sig om, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig på länsstyrelsen, säger Maria Falkevik.

”Tilldelningen för liten”

Sex vargar får skjutas i reviret i Årjängs kommun under licensjakten som pågår fram till 15 februari. Under torsdagen sköts den femte vargen och enligt Gunnar Glöersen vid Jägareförbundet fortsätter jakten under fredag och under helgen, om ingen varg fälls innan dess.

– Att vi fick jaga varg i år är bra men vi tycker dock givetvis att den här tilldelningen i Värmland är alldeles för lite. Vi har från Jägareförbundet att konstaterat att det beslutsunderlag som länsstyrelsen hade var felaktigt, det fanns utrymme för fler vargar, säger Gunnar Glöersen, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet.

– Det är stor osäkerhet i det underlaget och det behövs göras en bedömning, hur stor marginal behöver man ha där och det har vi gjort, säger Maria Falkevik.

Om Jägareförbundet kommer ansöka om extra tilldelning hos länsstyrelsen kommer man ta beslut om efter att den sjätte vargen fällts, enligt Glöersen.

Hör Gunnar Glöersen, Jägareförbundet, och Maria Falkevik, länsstyrelsen, berätta mer i klippet ovan.