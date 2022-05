Underhållsskulden på Fryksdalsbanan riskerar försämra hela länets kväll- och helgtrafik

Se mer i klippet ovan.

Dieseltågen på Fryksdalsbanan har skapat både rubriker och inställda avgångar sedan i höstas. Faktum har tågen drabbats av frekventa fel i två års tid, fel som varit så återkommande att det ordinarie, planerade, underhållet inte gått att genomföra.

Värmlandstrafik, och ytterst Region Värmland, står därför med en underhållsskuld som beräknas ta två till tre år att komma till rätta med. Nu måste regionpolitikerna bestämma sig för hur resandet mellan Karlstad, Kil, Sunne och Torsby ska se ut under den tiden.

Ersättningsbuss

Ett alternativ är att hyra in nya tåg under perioden. Ett annat är att hitta en mer permanent lösning för ersättningsbussarna som nu sätts in ad hoc och har kritiserats för att stanna långt från järnvägsspåret.

Enligt Jesper Johansson är bägge alternativen ungefär lika kostsamma och oavsett vilken lösning de väljer så måste kollektivtrafiknämndens budget utökas.

Det beslutet landar på regionfullmäktiges bord i juni. Säger de nej till en utökad budget, ja då riskerar andra delar av kollektivtrafiken få stå tillbaka.