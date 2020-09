Pontus Tidemand vinnare i WRC 2 i Turkiet

Helgens specialsträckor i Rally Turkey gick inledningsvis inte Pontus Tidemands väg. Punkteringar ställde till det under fredagens körningar men under lördagen valde Tidemand en försiktigare approach. Det hjälpte honom att knappa in på ledaren, fransmannen Adrien Fourmaux.

– Det kanske verkade för försiktigt, men erfarenheten säger att det är det enda sättet att tackla det här rallyt. Man måste snabbt bedöma när man ska pusha och när man ska använda huvudet, säger Pontus Tidemand i pressmeddelandet.

Punktering gynnade Tidemand

Under lördagen drabbades istället ledarbilen av punktering och Pontus Tidemand och kartläsaren Patrik Barth tog över ledningen. Efter fyra sträcksegrar av sex möjliga hade värmlänningen lagt sig i en betryggande ledning och ledde med så mycket som en och en halv minut.

Söndagen bjöd förarna på en prövande specialsträcka, en fyra mil lång och stenig sådan.

– Att starta med en så lång sträcka var tufft som attans med damm och stenar överallt, men vi mer eller mindre cruisade genom den med god marginal eftersom vi hade tiden på vår sida, säger en nöjd segrare.

Pallplats i samtliga VM

Han lyckades ta ytterligare två sträcksegrar i tillägg till de fyra han tog under lördagen.

I och med segern tar Pontus Tidemand ledningen i det totala WRC 2-mästerskapet. Han kan konstatera att han haft en bra säsong hittills med pallplats i samtliga VM-tävlingar han deltagit i.