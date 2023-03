Praoeleverna Levi, Lukas och Elias: Färjestad vinner ikväll

Killarna går i åttan och spelar hockey i Färjestad respektive Hammarö HC. Den här veckan praoar de som materialare hos FBK. Just nu sorterar de och sätter i skenor i gamla skridskor, men en och annan blick har de hunnit slänga in på A-lagets värmning som just nu pågår ute på isen.

Och de är nöjda med det de ser.

Hör praokillarnas tips inför kvällen i klippet.

Särskilt nöjda och förväntansfulla är de inför att se backstjärnan Theodor Lennström ute på isen under värmningen.

– Självförtroendet går nog upp hos många om han spelar, säger Levi Rosenberg.

– Nu gäller det bara att gå ut och köra och inte tänka så mycket, säger Lukas Andersson.