Publikrekord för solmässa i Karlstad

– Mässan vänder sig till alla som äger ett tak, säger Maria Fallström, arrangör av Solmässan.

Under förra året ökade elproduktion av solenergi i Värmland med 76 procent jämfört med året innan. I topp bland länets kommuner ligger Arvika, medan Eda hamnar på jumboplats. Det visar Svensk Solenergis rankning av samtliga kommuner som baseras på statistik från Energimyndigheten över nätanslutna solcellsanläggningar.

I Värmland finns idag närmare 1 400 solcellsanläggningar. Både på privata tak och offentliga byggnader. Det finns också några större solcellsanläggningar fristående på mark.

Skattereduktion

– Fler solcellsanläggningar i Värmland gynnar hela Sverige. De som valt att investera i solceller minskar inte bara sina energikostnader, utan hjälper hela samhället att ställa om till förnybar elproduktion, säger Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Den som installerar solceller kan dessutom får 20 procent i stöd och en skattereduktion för den överskottsel som matas ut på elnätet.

I Värmland har Arvika högst installerad effekt per invånare, 147 W, vilket placerar Arvika på plats 29 av landets 290 kommuner. Lägst installerad effekt i länet per invånare har Eda, 20 W, vilket ger plats 258 på solcellstoppen. I genomsnitt har hela Värmland en installerad effekt på 63 W per invånare, en ökning jämfört med året innan, men ändå lägre än snittet i hela landet.