Räddningsledaren: ”Branden är under kontroll”

Släckningsarbetet vid den stora skogsbranden norr om Ekshärad har fortsatt under natten, och räddningstjänsten meddelar att branden är under kontroll.

– Branden är under kontroll, kanterna är säkrade, säger Staffan Ågren, räddningsledare.