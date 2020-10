Revisionsrapport riktar kritik mot Karlstads kommun – dokument saknas

Frågan kring Karlstads kommuns olika bidrag och avtal med föreningar har varit en het fråga den senaste veckan då ett planerat marknadsföringsavtal med IF Karlstad Fotboll stoppades av det blågröna styret. De har aviserat att de under kommunstyrelsens möte på tisdag kommer att rösta nej till tjänstemannaförslaget som skulle inneburit 200 000 kronor per år i tre år till Karlstad Fotboll.

Men på tisdagens möte kommer även en annan fråga att tas upp. Det handlar om kommunens hantering av olika former av sponsring och samarbetsavtal med föreningar.

Saknas dokumentation

I en revisionsrapport gjord av Price Waterhouse Coopers (PWC) konstateras bland annat att bara tre av sex av kommunens bolag saknar fastställda regler kring sponsring.

Men framför allt anmärker PWC på att det i flera fall saknas dokumenterade beslut och/eller avtal som ligger till grund för utbetalningar som har granskats i en stickprovskontroll.

Karlstad Airport AB sticker ut då det saknas beslut för hälften, fem av tio, av utbetalningarna i stickprovet. Även hos Karlstad El- och Stadsnät samt Karlstads Energi saknas det dokumentation.

”Påtaglig risk”

PWC skriver följande i revisionsrapporten: ”Som helhet bedömer vi att det finns en påtaglig risk för att förfrågningar om sponsring med mera inte hanteras på ett ändamålsenligt sätt, utifrån offentlighets- och sekretesslagen och kommunens gemensamma riktlinjer och rutiner för hantering av allmänna handlingar”.

Kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) kallar det oacceptabelt och lovar nu en skärpning av riktlinjerna.

