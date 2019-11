Rudskyrkan inte längre en kyrka – men gudstjänster kan fortfarande hållas

– Vi kommer att ha en gudstjänst där redan nästa söndag. Det har vi kommit överens om med fastighetsägaren, säger Niklas Grahn, församlingsherde i Norrstrands församling i Karlstad.

Övergår till vanlig lokal

Avsakralisering av Rudskyrkan i morgon är en ritual där man markerar att kyrkan övergår till att vara en vanlig lokal.

Tidigare har Herrhagskyrkan i Karlstad avsakraliserats och nu är det alltså Rudskyrkans tur. Anledningen är att kyrkofullmäktige beslutat dra ner på tjänster och lokaler. Även Östra Fågelviks församlingshem ingår i neddragningen.

Kan inte styra vad som sker där

Det som de senaste 26 åren varit Rudskyrkan har köpts upp och den nye ägaren har gett Svenska kyrkan tillåtelse att hyra in sig på söndagar, för att hålla gudstjänst.

– Vi får hyra in oss i kyrkan och ha verksamhet där även i fortsättningen, även om i det inte blir i samma omfattning som i dag. Det har vi en muntlig överenskommelse på tills vidare, säger Fastighetsförvaltaren vid Karlstad pastorat, Claes Hellberg.

Han har skött förhandlingar med Barjaco Group AB som äger fastigheten där Rudskyrkan ligger, och Karlstad kommun som hyr lokalerna.

– Inget är skrivet och klart än, men alla är väldigt måna om att kyrkan har kvar sin verksamhet på Rud, säger Claes Hellberg.

Barn kan fortfarande döpas i Rudskyrkan

När en kyrka invigs innebär det att vilken typ av verksamhet som ska vara i kyrkan regleras noggrant.

– När kyrkan avsakraliseras äger vi inte frågan om vad som ska göras i kyrkan under dygnets alla timmar, men vi kan hyra in oss under vissa timmar för att ha till exempel ha en gudstjänst. Vi kan ha dop, begravningar och gudstjänster var som helst och alltså även i en hyrd lokal, förklarar Niklas Grahn.