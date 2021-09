S-politikern begärs häktad – misstänkt för flera fall av våldtäkt

Rebecca Hällgren, som leder förundersökningen, är mycket förtegen kring utredningen. Hon avslöjar dock att våldtäkterna ska ha begåtts vid flera tillfällen, sen två år tillbaka.

– Jag vill inte kommentera relationen mellan dem. Jag kan säga att de haft en relation, men vilken typ av relation vill jag inte gå in på, säger hon.

Hon vill heller inte gå in på vilken typ av bevis som finns.

– Inte på annat sätt än att det är min uppfattning att han är på sannolika skäl misstänkt, säger hon.

Fråntagen uppdrag

Den misstänkte mannen har haft tyngre politiska uppdrag inom S i Värmland men under söndagen sa försteombudsmannen, Camilla Anglemark, att han inte får behålla några uppdrag för partiet. Partidistriktet ställde idag in sin presskonferens gällande budgetpropositionen och valde istället att skicka ut en kommentar via mejl.

Texten uppdateras.