Så undviker du att få med en smuggelhund hem

Då många har haft mer tid hemma under coronakrisen har fler fått tid för en valp. Den ökade efterfrågan på nya husdjur har varit stor och uppfödare i Värmland har märkt av en påtaglig ökning.

Risken för att råka köpa en smuggelhund bedöms inte vara särskilt stor i Värmland i nuläget, men det är en risk som valpköpare ska vara medvetna om, menar Anna Njord, djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Värmland.

Kan bära på smitta

– De hundarna är olagliga och bär på smittor som vi inte vill ha in i Sverige, säger Anna Njord.

Ett exempel på smitta som kan komma in via hundar är rabies, som är en dödlig sjukdom som kan smitta från djur till människa. Anna Njord påpekar även att förhållandena som hundarna växer upp i ofta är rent fruktansvärda. I de så kallade ”valpfabrikerna” är syftet att föda upp många hundar på så kort tid som möjligt. Även transporten till Sverige sker ofta under mycket tuffa förhållanden.

– Man kan ha tejpat ihop benen eller nosen för att den inte ska gny i bagageutrymmet när den smugglas in i Sverige, säger Anna Njord.

Klicka på videon för att höra Anna Njord berätta hur du kan undvika att köpa en smuggelhund.