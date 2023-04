Särskild utredningsgrupp vid polisen tar sig an komplexa cyberbrott

Mannen misstänks ha köpt personuppgifter via en digital handelsplats på nätet, som tillhandahållit olagligt förvärvade personuppgifter. Uppgifter som ofta trålats in via naiva och okunniga användare.

– Vi är potentiella målsägaroffer när som helst när vi har med digital verksamhet att göra. Genom vår smartphone, vårt trådlösa nätverk eller via vår smarta TV, säger Ola Gripö, utredare.

Konkurrens om kompetens

För att försöka hålla jämna steg med utvecklingen satsas det därför nationellt på just cyberrelaterad brottslighet. Vid polisregion Bergslagen har den särskilda enheten vuxit med cirka 500 precent, sedan starten i augusti förra året. Och rekrytering pågår fortsatt – i hård konkurrens.

– Vi tampas med den privata sektorn, som erbjuder i snitt 20 000 kronor mer i månaden. Vi har även konkurrens från andra myndigheter, vilket vi inte ska ha eftersom vi ska värna skattemedel. Men så ser verkligheten ut. Jag tror man måste söka sig hit med ett annat syfte, säger Tobias Lord, chef för KCB vid polisen region Bergslagen.

Hör i videoklippet om deras arbete i samband med den internationella opeationen ”Cookie monster”, där tillslag gjordes mot en man i Dalarna som misstänks för förberedelse till olaga dataintrång.