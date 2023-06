SM-guldtränare till Karlstad Fotboll

Kjell Jonevret blir ny huvudtränare och Jonas Rehnberg blir assisterande tränare. Stefan Remner stannar kvar som målvaktstränare. Förre tränare Albert Bunjaki kommer fortsatt att jobba med att utveckla Karlstad Fotbollsakademi. CH Magnusson kommer att få andra tränaruppdrag inom klubben.

– Vi har under den senaste tiden lyft på varenda sten och utvärderat truppen, tränarstaben och diskuterat olika möjligheter att agera för att vända de sportsliga resultaten. Under den här tiden har vi fortsatt förlora och vi har landat att genomföra de här förändringarna på tränarsidan. Med Kjell Jonevret får vi in en erfaren tränare som jobbat på toppnivå i flertal olika klubbar, både i Sverige och utomlands, säger klubbens vd Thomas Anderssin i ett pressmeddelande.