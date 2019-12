Snöras från fordon kan förblinda bakomvarande fordon helt. Bilden är en genrebild och har ingenting med det aktuella fallet att göra. Foto: TT

Snö flög av från lastbilstaket – föraren riskerar indraget körkort

Under måndagsmorgonen flög en stor mängd snö av ett lastbilstak på riksväg 61 och landade på bakomvarande bils motorhuv. Nu riskerar lastbilsföraren indraget körkort och böter.

– Snö räknas som last och har man inte säkrat den, vilket man inte har om den bara ligger där, då är det otillåten last. Det i sig kan utgöra vårdslöshet i trafiken, säger polisens presstalesperson Lars Hedelin.

Det var i höjd med Kil som det hela inträffade. Ingen person blev skadad i det här fallet, men motorhuven på bilen bakom tog skada. Enligt polisen är stora snömängder på fordonstak ett återkommande problem som gäller både lastbilar och personbilar. – Vi ser skräckexempel där folk i bästa fall skapar rutorna men lämnar 50 centimeter snö på taket. Det hamnar ju på bilen bakom i värsta fall och då behöver man inte vara raketforskare för att förstå att det kan gå illa, säger Lars Hedelin. Kan skapa trafikolyckor När snön faller av kan fordonen bakom bli helt förblindade vilket i sin kan leda till påkörningsolyckor. – En sak ska man ha helt klar för sig, att om man orsakar en olycka som är direkt relaterad till att man hällt snö på en bil bakom då ryker körkortet all världens väg, säger Lars Hedelin. I det aktuella fallet har ingen förare delgivits misstanke om brott ännu, men polisen har lastbilens registreringsnummer. – Vi kommer i alla fall hitta bilen, sen kan det ju bli svårt att bevisa vilken person kört bilen, säger Lars Hedelin. Dela Dela

