Under gårdagen fick studenter möjlighet att speed-dejta representanter från 18 olika företag för att diskutera sommarjobb, examensarbeten och framtida arbete och under dagen bjuds studenter från gymnasie- och vuxenutbildningar in.

Förutom att träffa företagare fick studenterna bland annat testa på prova på att vaska guld, gjuta i metall och titta i elektronmikroskop.