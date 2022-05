”Sugardaddy” i västra Värmland misstänks ha våldtagit och lurat flera kvinnor

Under första halvåret 2021 fick polisen in en anmälan om att en kvinna blivit drogad och våldtagen samt en anmälan om att två kvinnor som sålt sex inte fått betalt. Alla tre hade fått kontakt med en mannen på nätet. Han hade sen bokat och betalt tågbiljetter till kvinnorna som reste hem till honom. Polisen kunde via SJ sen hitta mannen, som är bosatt i västra Värmland.

Förnekar våldtäkt

De 26 kvinnorna, som omfattas av åtalet vid Värmlands tingsrätt, är bosatta över hela landet, bland annat i Värmland, Stockholm och Göteborg.

Mannen själv förnekar brott vad gäller våldtäkt.

– Han har både förnekat och erkänt köp av sexuell tjänst. Han säger att det här är något som kvinnorna har hittat på för att sätta dit honom för att de inte fått betalt, säger Brännlund.

Hör åklagare Barbro Brännlund berätta mer om ”sugardaddyn” och hur han fått kontakt med kvinnorna i klippet.

Dömd i Norge i februari

Mannen är så sent som i januari i år utlämnad till Norge där han stod inför rätta för en rad bedrägerier mot kvinnor och och sen dömdes till två års fängelse. Han är sen tidigare dömd vid flera tillfällen till fängelse för bedrägerier.

SVT Nyheter Värmland söker mannens advokat Carl-Henry Salomonsson för kommentar.

Rättegången inleds den 10 maj och är utsatt till 25 dagar.