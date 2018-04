Svårt sälja uteväxter på grund av vädret

De nästintill ligger ner i snålblåsten, påskliljorna som väntar i långa rader utanför Kalenius Växtcentrum i Karlstad. Kylan och snötäcket som har tagit så lång tid på sig att smälta har gjort att kunderna har uteblivit den här våren.

– Halva försäljningen i april är borta så här långt, och i mars minskade försäljningen med 30-35% jämfört med förra året, säger Vesa Kalenius, vd på Kalenius Växtcentrum på Våxnäs.

Tufft för odlarna

Det innebär att butiken väntar med att göra inköp av nya vår- och sommarplantor och senarelägger leveranserna så gott det går. Och det i sin tur påverkar de som odlar och driver upp trädgårdsväxterna. Ordföranden för sektionen prydnadsväxter i Lantbrukarnas riksförbund menar att fler odlare har det tufft just nu.

– Vi ligger två till tre veckor efter vårt normala schema. Problemet är att det blir trångt i växthusen när leveranserna ställs in. Vi behöver utrymmet eftersom vi har ett pressat schema under våren när alla växter ska ut så att vi kan få in nästa sak, säger Anders Haglund på Lantbrukarnas riksförbund.