”Svennis” kvarlåtenskap sprids över världen – auktion drog in knappt två miljoner

Det var allt från foton till kavajer, medaljer och utmärkelser som gick under klubban när ”Svennis” ägodelar auktionerades ut under två dagar. Och när auktionen avslutades under onsdagskvällen hade vartenda föremål sålts – och spritts över världen.

– Italien, Portugal, England, Schweiz och till och med Japan skickar vi grejer till, säger Evelin Larsson som är auktionsmäklare på Bna AB som genomförde auktionen.

Det allra dyraste föremålet gick till Italien.

I videon berättar Evelin Larsson vilket föremål det handlar om och hur mycket det klubbades för.