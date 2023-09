Torsby kommuns drönarprojekt klart för test

Kommunen har tidigare gjort en förstudie kring möjligheten och intresset för hemleverans med drönare. Testet av hemsändningen i Östmark kommer ske under sportlovsveckan nästa år. Leveranstjänsten kommer vara igång 6-8 timmar per dag och under testperioden kommer det kosta lika mycket som i butik.



Det planeras även för ett sommartest under vecka 22, men då är det i Ambjörby som drönarprojektet håller hus.