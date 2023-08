De två våldtäkterna ska ha skett under Arvika hamnfest och inne på festivalområdet. Den ena våldtäkten ska ha skett under fredagskvällen och den andra under natten till lördag.

Polisen har anhållit en man i 25-årsåldern som misstänkt för våldtäkten som skedde natten till lördag.

Polisen tar gärna emot tips från folk som har gjort iakttagelser i samband med eller efter händelsen.