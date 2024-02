Två personer barrikaderade sig i hus i Lekvattnet efter biljakt från Norge

Jakten på de två personerna startade, av ännu okänd anledning, på den norska sidan vid ettiden under natten mot lördagen. Enligt polisen fortsatte biljakten in i Värmland och tog stopp i höjd med Lekvattnet i Torsby kommun där de två jagade personerna avvek. De ska då ha tagit sin flykt in i ett intilliggande hus där de barrikaderade sig under ett par timmar. Delar av bostadens inredning ska då har förstörts.

Till slut kunde personerna gripas och nu misstänks en man och en kvinna, båda i 45-årsåldern, för grovt hemfridsbrott och skadegörelse.

Polisen uppger att ingen person kom till skada under händelsen,