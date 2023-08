Väg 62 öppnar delvis efter vägraset vid Ransby

Riksväg 62, mellan Ransby och Brattmon, söder om Sysslebäck, fick omfattande skador under tisdagen till följd av regnovädret ”Hans”. Sand och vatten spolades ut på vägbanan samtidigt som en del av väglaget underminerades och rasade bort.



Som en följd av detta stängdes vägen av i båda riktningarna och trafiken fick ledas om. Under onsdagen började reparationsarbete och då var också målsättningen att öppna upp ett körfält för trafik under eftermiddagen.



Enligt företaget som utför arbetet på plats kan det ta två till tre veckor innan vägen är helt återställd.

– Det är ju otäckt och jag var ute igår och tittat de på vilka starka krafter det är och vilka höga flöden vi har i Klarälven, Säger Karin Johannesson.

I klippet hör ni stugägaren Karin Johannesson berätta om vägraset och konsekvenserna.