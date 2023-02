Världspremiär för ”View from a window” – nytt samarbete mellan värmländska filmskaparna Broos och Nelson

Gunvor Nelsons filmer finns representerade i samlingar på Moderna Museet Stockholm, Värmlands Museum Karlstad, MoMA Museum of Moderna Art New York, SFMoMA San Fransisco, BAMPFA Berkley art Museum & Pacific Archive California, Oberhausen Film Festival, Kino Arsenal Berlin och Art Institute of Chicago m.fl. Nelson har präglat flera filmgenerationer, som lärare i film vid framförallt San Francisco Art Institute 1970-1992.

Sara Broos dokumentärfilm om Lars Lerin, ”För Dig Naken” (2012) utsågs till bästa nordiska dokumentärfilm på Göteborgs filmfestival 2012 samt bästa film på Nordic Docs 2013. ”Hemland” (2015), ”Speglingar” (2016) och den kommande filmen ”Skärvor” (2023) är några av de dokumentärfilmer hon skapat. Sara Broos har fått Bo Widerbergpriset och Gustaf Frödingstipendiet. Hennes filmer har visats på Tribeca Film Festival i New York, Palm Springs Film Festival, Karlovy Vary i Tjeckien, IDFA, Amsterdam.