Värmlands befolkning ökar – men födelsetalen går ner

Det var i Karlstad som befolkningen ökade mest, där blev man 1 058 personer fler förra året. Lite mer överraskande är att Munkfors, som senaste åren tappat i befolkning också ökade sin befolkning.

Ökning med 21 personer

Kommunchefen i Munkfors, Jan-Olof Appel, är märkbart glad över den befolkningsstatistik som Statistiska centralbyrån presenterade under onsdagsmorgonen. Den visar att Munkfors är en vinnare när summan av födda, döda, in- och utflyttade under 2022 räknats samman. 21 personer fler blev man här.

– Från 2018 till 2021 har vi haft en negativ befolkningsutveckling. Vi hoppas att det här bryter trenden nu, säger han.

Färre nyfödda

Men samtidigt oroas han av att det i fjol föddes färre barn än under de senast gångna tio åren. Och det är en trend som gäller för Värmland som helhet.

I videon ovan ger kommunchefen samt några Munkforsbor sin syn på de låga födelsetalen och befolkningssiffrorna.