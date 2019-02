Lina Watz – en vinnarskalle

Andreas Neuman, 34 år från Hofors:

Andreas Neuman är lagkamrat med Per Kasperi i paraishockeylandslaget. Han var målvakt för Sverige i Paralympics i Sydkorea 2018. Andreas skadade sig allvarligt 2007 under en arbetsplatsolycka, när han fick 300 grader varmt kalk över sig, och behövde efter det bland annat amputera ena benet.

Aron Anderson, 31 år från Täby:

Aron Andersson har varit med i fyra Paralympics i hela tre olika sporter. Han är dessutom den första personen i rullstol som bestigit Kebnekaise. Aron har även tagit silver på Ironman-VM på Hawaii och har åkt hela sex Vasalopp. När Aron var sju år gammal drabbades han av cancer och när han var nio år hamnade han i rullstol efter att ha opererat bort en tumör i korsbenet.

Ebba Einarsson, 19 år från Falkenberg:

Ebba Einarsson tog 2017 sitt första SM-guld i sprint i rodd som senior. Bara en vecka efter SM-guldet drabbades hon av en blödning i ryggmärgen och blev förlamad från midjan och neråt. Ebba har nu glädjande tagit sig tillbaka och börjat tävla igen, trots förlamningen, och i höstas deltog hon i rodd-VM i Bulgarien.

Lina Watz, 22 år från Karlstad:

Lina Watz har deltagit i tre EM, fyra VM och ett Paralympics. Så sent som i fjol tog hon EM-silver och satte svenskt rekord på 100 meter ryggsim. Lina föddes med Fibula Aplasi, som innebär att man saknar ett vadben. Efter Paralympics 2016 i Rio de Janeiro amputerade Lina benet.

Marit Sundin, 45 år från Täby:

Marit Sundin kommer ursprungligen från Dalarna. Hon vann guld i Paralympics 1992 i storslalom och vann dessutom hela fem VM-guld på alpina VM 1990. Har även spelat rullstolstennis och varit rankad 39:a i världen. Marit tvingades amputera båda benen efter en trafikolycka när hon var endast tre år gammal.

Niclas Rodhborn, 50 år från Södermalm i Stockholm:

Niclas Rodhborn kommer ursprungligen från Gotland och har haft en lång och framgångsrik tenniskarriär (rankad 11 i världen i både singel och dubbel), med bland annat två lag-VM-guld. Han har dessutom varit med i Paralympics i både rullstolstennis och rullstolsbasket. I det sistnämnda har han även ett EM-guld. Han är nu förbundskapten för landslaget i rullstolstennis. Niclas bröt ryggen och blev förlamad från bröstet och neråt efter en bilolycka när han var 19 år gammal.

Per Kasperi, 25 år från Täby:

Per Kasperi spelar i paraishockeylandslaget tillsammans med Andreas Neuman och har varit med i hela tre Paralympics, nu senast i Sydkorea 2018. Han var endast 14 år när han gjorde sin landslagsdebut. Per föddes med ryggmärgsbråck, en skada som påverkar olika nerver beroende på var bråcket sitter. Det gör att Per har svårt med rörelsen i benen. Han fick sin första rullstol när han bara var ett och ett halvt år gammal.

Rebecka Sternisa Bellander, 24 år från Oskarshamn:

Rebecka Sternisa Bellander har spelat tennis sedan 2012. Hon har dessutom Niclas Rodhborn som förbundskapten i landslaget. Rebecka har vunnit fem SM-guld, Nordiska Mästerskapen och är just nu rankad som nummer 47 i världen. Det stora målet är Paralympics i Tokyo 2020. När Rebecka var 16 år drabbades hon plötsligt av en autoimmun sjukdom som attackerade nerverna i ryggen och hon blev förlamad från midjan och neråt.