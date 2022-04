Åklagaren: För enkelt att utnyttja skolpengar

Se klippet med Ekobrottsmyndigheten och Skolinspektionen i kilippet ovan.

Ekobrottsmyndigheten slår nu larm om att det är för enkelt att stjäla pengar från skolverksamhet, något som även Brå slår fast i en utredning om bristen på kontrollsystem i välfärden som kom ut i dagarna.

– Är du oseriös är det relativt enkelt att utnyttja svagheterna, säger chefsåklagare Henric Fagher.

Kommunerna betalar – granskar inte

Det är kommunerna som betalar ut miljontals kronor till friskolor varje år men de har inte i uppgift att granska att pengarna inte hamnar i händerna på kriminallitet.

– Vi ska kunna säkerställa att eleverna slutgör sin skolgång, vi har inget med pengar att göra, säger avdelningschefen Helena Sjöberg på Grundskoleförvaltningen i Göteborg.

Skolinspektionen inte ”brottsutredande”

De som granskar skolor i Sverige är Skolinspektionen. De har i uppgift att granska att ägarna till skolorna har en tillräckligt bra ekonomi för att driva en skola och att flagga för Ekobrottsmyndigheten om man misstänker brott.

– Vårt uppdrag är inte att vara en brottsutredande myndighet, säger Gunnar Persson enhetschef för ekonomisk granskning på Skolinspektionen.

Misstänks har förts ut miljontals kronor

Just nu pågår en rättegång mot en tidigare rektor och skolchef för Römosseskolorna i Göteborg. Skolan fick under förra året utbetalat 95 miljoner kronor från Göteborgs stad i skolpeng. Under förra året polisanmäldes också rektorn efter att revisorer börjat fatta misstanke om felaktigheter.

Mannen misstänks ha fört ut 12 miljoner kronor ur skolorna men nekar till brott.