All busstrafik i Trollhättan och Vänersborg inställd: ”Alldeles för mycket snö”

För de som tänkt ta sig till jobbet under måndagen får tänka om – runt 07 på morgonen meddelade trafikbolaget Nobina att all busstrafik ställs in tills vidare.

– Det är inte skottat alls, så de som tänkt ta sig till skola och jobb får det riktigt besvärligt, säger Christian Blomquist, på Västtrafiks störningsjour.

I nuläget finns det ingen ersättningstrafik som kan trafikera under morgonen.

– Det är alldeles för mycket snö så bussarna kan inte sig fram, säger Christian Blomquist.

Tidigare under morgonen körde ett pendeltåg fast i en snödriva på Älvsborgsbanan, vilket orsakar en del förseningar enligt Västtrafik.

– Där blir ju resenärer från Vänersborg påverkade.

Texten uppdateras.