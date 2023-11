Anställd på Tjörns kommun avstängd efter klipp på sociala

Det var under en pro-Palestinsk demonstration i centrala Göteborg i helgen som en person filmades när den bland annat slog till kvinnans telefon ner i marken för att sedan säga ”Fuck you go home”.

Nu har Tjörns kommun gått ut med att de har stängt av personen och att en utredning har initierats.

På sin hemsida tar de avstånd från agerandet:

”Medarbetarens agerande är förkastligt och helt oacceptabelt och strider mot kommunens värdegrund på alla sätt.”

SVT söker både kommunen och personerna i klippet.