Årets majblomma blir endast digital

I dag presenterades årets majblomma, som är av tigerkaraktär. Blomman är digital, så den som köper den får den blomman som kvitto på bild för att senare kunna delas på sociala medier.

– Man kan tycka att det är småprodukter men de dom faktiskt gör är en enorm skillnad för de barn som vi är till för. Så att vi kan dela ut mer ekonomiskt stöd till utsatta barn till bland fritidsaktiviteter, kläder och skor för vintern, säger Tove Lindahl Greve, generalsekreterare för Majblomman och sitter på huvudkontoret i Göteborg.

Pandemisäkrad försäljning

Flera barn har varit med och hjälpt till i designen av årets majblomma. En är 12-årige Mohammed Tepeku som går på Bagaragårdens skola i Göteborg. Sedan i somras har designgruppen vetat hur nästa majblomma kommer att se ut, men inte avslöjat det för någon. Det har gått bra trots envisa kompisar, berättar Mohammed:

– Haha, ja kompisarna har varit lite jobbiga och tjatat, men jag har inte sagt något. Det blir faktiskt roligare att hålla tyst när de är nyfikna!

Förra året tillverkades hundratusentals majblommor som inte såldes på grund av pandemin. De ska nu säljas i år men genom en pandemisäkrad försäljning.

Sköts via webshop

Detta innebär att försäljningen sköts via barnens egna webshoppar som startas via majblommans app. När beställningen är lagd skickas majblomman via post, detta iför att undvika fysisk kontakt.

Pandemin påverkade försäljningen av majblomman negativt. I vanliga fall säljs den för uppemot 70 miljoner kronor och förra årets försäljning sjönk med 50 procent jämfört med tidigare år.

Hör mer om årets Majblomma i klippet ovanför.