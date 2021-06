Åtta minuter – sen tog polisen första körkortet

Hör trafik Anders Schääf om körkortet som togs efter åtta minuter – i klippet.

Midsommar är en av de mest trafikintensiva helger under året. Polisen genomför flera större trafikkontroller. En av kontrollerna var längs E6 i Munkedal där 26 poliser var i tjänst.

– Det som är fokus är hastighet och aggressiv körning, säger insatschefen Anders Schääf.

Tog 40 körkort

Under torsdagen tog polisen 40 körkort, och de höga hastigheterna fortsatte under fredagen. Nästan som på löpande band tvingades fartsyndarna in till poliskontrollern.

– Jag är inte förvånad, säger Schääf.