Sex patienter dog efter smittspridning på Mölndals sjukhus

Det var under den första vågen av coronasmitta, under förra våren, som smittan tog sig in på avdelningen på Mölndals sjukhus. På avdelningen låg sköra, äldre patienter, med en eller flera grundsjukdomar. Sjukhuset hade då gått upp i ett så kallat förstärkningsläge, vilket bland annat innebar att alla med konstaterad covid-smitta isolerades till separata avdelningar.

Den avdelning som drabbades av den omfattande smittspridningen skulle bara ta emot patienter utan covid-smitta, det framgår av den lex Maria-anmälan som lämnats in till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Trots det smittades 26 patienter med coronaviruset. Sex av dem blev så sjuka att de avled på grund av covid-19. Ytterligare två av de som smittats dog, men inte med covid-19 som direkt bidragande dödsorsak.

Skärpta rutiner

I anmälan skriver man att det under den här perioden saknades rutinmässig provtagning och kunskap om att patienter kunde vara smittade utan symptom, eller med mycket diffusa eller milda sjukdomssymptom.

Utredningen har enligt anmälan bland annat lett till skärpta hygienrutiner. Nu finns också utökad provtagning och både patienter och personal använder munskydd.

Svt Nyheter Väst söker Mölndals Sjukhus för en kommentar.