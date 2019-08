Nya köpcentrum riskerar stå tomma när e-handeln tar över

Det byggs köpcentrum i Västsverige. Torp köpcentra i Uddevalla bygger ut och mer än fördubblar butiksytan för detaljhandel, det byggs i Mölndal och Kållered köpstad och snart ska också Mellerud få sin första galleria.

– Mellerud är sedan länge en etablerad handelsort, det vilar på goda traditioner, säger kommunstyrelsens ordförande Morgan E. Andersson (C).

Per Andersson vid Handelns utredningsinstitut som står för analysen av hur e-handeln tar marknadsandelar, är inte lika övertygad.

– Många av projekten går på gamla beslutsunderlag, egentligen borde alla kalkyler uppgraderas. Förändringen har gått fort, det har förändrats de senaste två-tre åren, säger Per Andersson vid HUI Research.

Gamla kalkyler

De flesta kalkyler som ligger bakom dessa västsvenska satsningar är betydligt äldre än så. Nu förväntas e-handeln ta all tillväxt inom detaljhandeln de närmsta 15 åren och enligt Handelns utredningsinstitiut då stå för 30 procent av all handel mot 10 procent i dag, säger Per Andersson.

– Man måste ha en plan och man måste ha en konsekvensanalys vad det innebär om man bygger ut.

Har alla kommuner förstått förändringen?

– Jag påstår nog att ganska få kommuner har förstått det.

Någon oro för Melleruds del känner inte kommunalrådet Morgan E. Andersson (C).

– Jag tror snarare att det är de större köpcentrum som ligger på ett större avstånd från centrum som kan få det lite motigt.

Så Mellerud kommer att bli vinnare i detta?

- Ja, det är jag övertygad om.