Bör vården erbjuda kejsarsnitt för de som vill ha det?

Hej. ja, jag tycker verkligen att vården ska erbjuda kejsarsnitt för de som vill ha det. Det finns många argument till det men de primära är,

1. Kvinnor har rätt till sin kropp och produktiva hälsa innan graviditet - så varför inte under?

2. Kvinnor har rätt till att få information om de olika förlossningsätten och eftersom kvinnor är kapabla människor så kan de därför avgöra vilka risker de vill ta själv. För BÅDA sätten innebär risker.

3. I dagsläget är all statistik gällande risker för kejsarsnitt baserade på akuta och urakuta kejsarsnitt. Vi vet idag inte hur det ser ut för planerade kejsarsnitt. Sannolikt kan inte riskerna vara högre vid ett planerat kejsarsnitt.

4. Förlossningsvården borde verkligen ta med psykisk ohälsa som en komplikation efter en förlossning. Det finns bevisade risker för psykisk ohälsa skulle kvinnan inte känna att hon har ett val/ kontroll under förlossning. Jag ser alltså psykisk ohälsa så som depression och PTS/ PTSD som en komplikation som kan kosta mycket mer i både pengar och livskvalitet än vad ett planerat kejsarsnitt hade gjort.

5. Sett till andra länder så ökar INTE kejsarsnitt lavinartat bara för att de blir beviljade på kvinnans önskan. Varför ska sverige vara så vrånga och långt efter?

6. I ett så jämställt och humanitärt land som Sverige anser jag inte att det är humanitärt att tvinga kvinnor till vaginal förlossning. Ja tvinga, för det är ett tvång för alla de kvinnor som inte får beviljat planerat kejsarsnitt.

7. Kejsarsnitt utan medicinsk indikation (dvs. på kvinnans önskan) kan inte ses som ett medicinskt beslut. Varför får då läkare ta dessa beslut trots att de bara har kompetens att ta medicinska beslut? Läkarens bedömning slutar därmed med fastställandet att ett kejsarsnitt går att genomföra utan att det äventyrar barnets eller moderns liv (vilket det aldrig gör, eller kan Socialstyrelsen hänvisa till statiskt om hur många mödrar och barn som förloras per år i just planerade kejsarsnitt?). Detta innebär att förlossningsläkaren inte ska ta beslut i något som inte angår det medicinska. En förlossningsläkare är expert på förlossningen och inte på kvinnan eller kvinnans psyke. Det är oacceptabelt att en förlossningsläkare ska ges sista ordet i en fråga som inte faller inom ramen för dennes kompetens. Eller anser Socialstyrelsen att förlossningsläkare är även bäst på att bedöma mänskligt lidande?