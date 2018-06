Därför vill de öka föräldrars förståelse för influencers

Nio-åriga Evelina Berggren var på plats i Partille Arena på lördagen för att träffa sina stora idoler. Med sig hade hon pappa Henrik Berggren som var där för att lära sig mer om youtube-världen.

– Det är den nya tv:n, som gamla MTV som vi tittade på när vi växte upp, det har ersatts av detta nu, säger Henrik Berggren.

Dottern Evenlina Berggren tycker att hennes pappa borde skaffa sig lite bättre koll på de profiler hon följer i sociala medier.

– Ja, han borde veta vilka de är kanske, säger Evelina Berggren.

”Tycker de borde vara utomhus mer”

Annchatrine Sigfridsson var en annan förälder som tagit sig till Partille Arena under lördagen, tillsammans med sina döttrar 11 år och 12 år.

– Jag är splittrad till detta. Jag tillhör de som tycker barnen borde vara utomhus mer och vara fysiska. Samtidigt så får de nya vänner den vägen, så det är både på gott och ont.

Föreläsningar för föräldrar

Under fredagen var det fokus på konserter för ungdomar under eventet Heyou. Men under lördagen riktade man sig även till föräldrarna med ett speciellt utbildningsprogram med föreläsningar.

– Vi vill minska kunskapsklyftorna mellan barnen och föräldrarna. Föräldrarna har ofta svårt att förstå det här stora passionerade intresset hos barnen, säger Gunnar Svensson.

”Sätt dig in i barnens intresse”

Men finns det inte fog för oro när det gäller att barnen är besatta av en person eller tillbringar mycket tid framför skärmen?

– Passion fanns också för till exempel The Beatles och inom idrotten för till exempel Stenmark och Zlatan, men den här passionen är mycket starkare, det är en stor kärlek som är svår att förklara. Men idoldyrkan har också funnits tidigare och är inte farlig.

Vad har du för råd till föräldrar?

– Skaffa dig förståelse för ditt barns stora intresse oavsett om barnet är en ”gamer” eller följer modeikoner. Det är viktigt att man som förälder sätter sig in i barnets intresse – med kritiska ögon, säger Gunnar Svensson.