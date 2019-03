Efter hästägarnas kritik – JAS-flygningar begränsas

SVT Nyheter Väst har tidigare berättat om gårdsägarna i Västra Tunhems skarpa kritik mot Försvarsmakten efter att Skaraborgs flygflottilj F7 använt Trollhättans flygplats vid flygövningar med bland annat JAS 39 Gripen.

Gårdarna ligger nära landningsbanan och hästarna blir mycket skrämda av det kraftiga ljudet när planen flyger på låg höjd. Hästarna ska flera gånger ha skenat och minst fem hästar ska ha skadat sina ben.

Gårdsägarna tyckte problemen var så stora att de valde att klaga hos länsstyrelsen och polisanmälde både Skaraborgs flygflottilj F7 och Trollhättan Vänersborgs flygplats, vilket TTELA var först med att rapportera om. Anmälan gällde framkallande av fara för annan samt miljöbrott.

Ansvariga för flygplatsen och Skaraborgs flygflottilj ansåg att de följde gällande tillstånd.

Stora begränsningar

Nu har ett nytt besked kommit från länsstyrelsen om trafiken vid Trollhättan flygplats. Där anger de bland annat följande begränsningar:

• militär flygtrafik begränsas till 30 rörelser per kalenderår.

• Övningar får bara ske mellan klockan 07 till 13.

• Närboende måste hållas informerade, på sms om så önskas.

– Det känns jättebra, det blir nästan lika många flygningar per år som det var per dag under övningsperioden i oktober, säger Monica Karlsson gårdsägare i Västra Tunhem.

Hur hårt har ni drabbats?

– Vi har fortfarande två hästar på rehabilitering. Vi har fått ersättning för de direkta veterinärkostnaderna men inte för värdeminskning och rehabilitering.

Hur viktigt var beslutet?

– Det var viktigt, vi var beredda att lämna gården. Det var inte uthärdligt med bullernivåer över 100 decibel. Men det här ger hopp om att det kan löna sig för vanliga människor att faktiskt gå emot staten, säger Monica Karlsson.

Försvarsmakten analyserar

Försvarsmakten har tagit del av länsstyrelsens beslut men har ännu inte bestämt om det blir en överklagan. Anledningen är att de ännu inte vet hur deras flygverksamhet kommer att påverkas.

– Vi håller på att analysera på vilket sätt det här funkar eller inte. Länsstyrelsens beslut gäller ju Trollhättans flygplats och vi sitter och tittar på det här, säger John Lidman, kommunikationschef Skaraborgs flygflottilj.