På förskolan varvid en man hittades död under onsdagsmorgonen hålls barnen inomhus och håller på med julpyssel. Foto: SVT

Efter hittade mannen – barnen hålls inomhus på förskolan intill

Ett 50-tal barn hålls just nu inomhus på den förskola i Lövgärdet varvid en man hittades död under onsdagsmorgonen.

– Det är lugnt på skolan just nu, säger rektor Ann-Cathrin Billborg.

Det var vid 8.30-tiden på onsdagsmorgonen som en man hittades död i Lövgärdet, bara några meter ifrån en förskola. Platsen intill förskolan spärrades av i samband med fyndet. Skolan valde då att hålla barnen inomhus. – Det är inget konstigt för barnen att vara inne en dag, där pågår mycket julaktiviteter i dag, säger Ann-Cathrin Billborg. Hur många barn är inne på förskolan just nu? – Vi har platser för 68 barn. Men jag vet inte hur många som har kommit i dag, men det är säkert ett 50-tal, förklarar Ann-Cathrin Billborg. ”Ingen som är orolig” Hon förklarar samtidigt att det inte är någon som är rädd. – Hittills har vi inte varit oroliga. Det är lugnt på förskolan, det är ingen som är orolig där nu. Hon framhåller att hon inte vet hur länge barnen kommer att hållas inomhus. – Det kan jag inte svara på. Det är polisens ärende. Det är ju inte första gången en person hittas död i närheten av er förskola. Vad tänker du om det? – Det är tråkigt att det händer i området och att det händer så ofta, säger Ann-Cathrin Billborg, rektor på skolan. Skolan har inte kontaktat föräldrarna och rektorn framhåller att ingen krishantering har behövts. Texten uppdateras. Dela Dela

