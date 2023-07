Efter tio år i bostadskö – Ahmad fick lägenhet i Angered full med ohyra

Det var i påskas som Ahmad Kanoon flyttade in i sin nya lägenhet i Angered efter nästan tio år i bostadskö. Men ganska snabbt märkte han att något inte stod rätt till.

I lägenheten hittade han en hel del insekter som han inte kände igen och som han först trodde kommit in efter att målare varit där och lämnat fönstren öppna.

– Men sedan upptäckte min fru att det även fanns skadedjur i skåpen i köket också, säger Ahmad Kanoon.

Tusentals pälsängrar

Han kontaktade då Anticimex och upptäckte att problemet var betydligt större än han först trodde.

– Jag öppnade ett hål under diskbänken och såg tusentals pälsängrar, jag blev riktigt arg.

Anticimex har varit där flera gånger och sanerat och Ahmad Kanoon har varit i kontakt med bostadsbolaget Poseidon, som meddelat att han kommer att få hyresreducering för köket samt ersättning för egna utlägg, som han gjort. Men Ahmad hade hoppats på ett bättre bemötande från bostadsbolaget.

– Jag hade gärna velat flytta in till ett boende under tiden som man sanerade här. Jag har ett nyfött barn som har bott här under saneringen. Men jag fick inte det. De tänkte att det finns en risk att skadedjuren följer med till det tillfälliga boendet, säger han.

Bostadsbolaget: ”Vi har inte sett några tecken”

Enligt Linda Thorsson, kommunikationschef på bostadsabolaget Poseidon, har man inte känt till att lägenheten skulle ha problem med skadedjur.

– Vi gör alltid en besiktning vid utflytt och vi har inte sett de här tecknen, säger hon.

När det gäller Ahmads önskemål om ett tillfälligt boende under saneringen, är det inte inget företaget i första hand erbjuder, berättar kommunikationschefen.

– Vi brukar försöka att man bor kvar i sitt hem under saneringen.

I klippet ovan: Se hur det såg ut i Ahmad Kanoons lägenhet.