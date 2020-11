En man anhållen efter dödsskjutningen i Borås

Det var under tisdagskvällen som en man skottskadades i närheten av högskolan i Borås. Mannen fördes till sjukhus med ambulans, där han senare avled. Kort efter skjutningen ska ett vittne ha sett en bil lämna platsen i hög hastighet.

Under natten mot onsdagen har en stor polisinsats pågått i området för att hitta gärningsmannen. Polisen har hållit förhör med vittnen och kunde under natten gripa den man som under onsdagsmorgonen anhölls misstänkt för skyddande av brottsling, grovt brott.

Man i 30-årsåldern

– Utredningen är i ett tidigt skede och jag vill därför inte gå in på för mycket detaljer. Men det är en man i 30-årsåldern och han är anhållen misstänkt för att ha skyddat eller hjälpt en person som begått ett grovt brott, säger Andreas Ekengren, åklagare vid Borås tingsrätt.

Under onsdagen fortsätter polisen sökandet efter gärningsmannen.

– Polisen söker med oförminskad styrka för att hitta den som skyldig till det här brottet, säger Andreas Ekengren.