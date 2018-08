En person begärs häktad och en släpps efter bilbränderna

Två män, 19 och 20 år gamla, har suttit anhållna skäligen misstänkta för mordbrand och våldsamt upplopp, en har i dag begärts häktad.

– Jag har skrivit en framställan till häktning gällande en person och en annan har släppts ut. Det är 20-åringen som begärs häktad, säger Mats Ihlbom, kammaråklagare och förundersökningsledare.

Varför begär du honom häktad?

– Jag anser att han är på sannolika skäl misstänkt.

19-åringen är fortsatt misstänkt även om han har släppts.

– För 19- åringen så når bevisningen inte upp till sannolika skäl, det är ett krav för att begära någon häktad.

Tredje misstänkt i Turkiet

En tredje person är anhållen, men i sin frånvaro då han befinner sig i den turkiska polisens förvar. Arbetet går vidare gällande bilbränderna på flera håll.

– Det som händer härnäst är väl att det under morgondagen blir en häktningsförhandling beträffande 20-åringen. I övrigt jobbar vi på med utredningen på bred front.

Brann under måndagskvällen

Det var vid 21-tiden under måndagskvällen som larmen började komma in till polisen om bilbränder och totalt sattes ett 100-tal bilar i brand i Västsverige under kvällen och natten – attacker som polisen tror samordnats via sociala medier. Polisen har genomfört flera gripanden och hållit flera förhör efter bilbränderna.

Bilar sattes i brand i Hjällbo, vid Frölunda torg, i Tynnered och Gårdsten i Göteborg, samt i Trollhättan.