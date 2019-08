Experten: Många liv räddas varje år genom screeningen

Ett gynekologiskt cellprov är ett prov som tas från den nedersta delen av livmoderhalsen som kallas livmodertappen och som mynnar ut i slidan. Provet kan tidigt visa om du har cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer.

– Att lämna cellprov är ett bra sätt att skydda sig mot cancer eftersom cellförändringar kan upptäckas och enkelt tas bort innan de utvecklats till cancer.

Enligt Joakim Dillner är ungefär 95 av 100 prov utan cellförändringar och bedöms som normala. Svaret kommer då direkt hemskickat.

Varje år får cirka 550 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer medan betydligt fler, cirka 30 000 kvinnor, får besked om att de har cellförändringar.

Livmoderhalscancer halverats på 40 år

Tack vare screeningprogrammet har sjukdomen blivit betydligt mer ovanlig under de senaste 40 åren. Sedan kontrollen infördes i mitten på 1960-talet har antalet fall av livmoderhalscancer mer än halverats, från omkring 1 000 fall till cirka 450 fall om året. Under de senaste fyra åren har nyinsjuknandet ökat till cirka 550 per år.

– Vi vet ganska väl vad ökningen beror på. Det är tydligt i statistiken att de landsting som använder sig av en äldre screeningsmetod står för ökningen. Det är synd, egentligen borde siffrorna gå åt andra hållet. Västra Götaland har delvis infört den nya metoden, säger Joakim Dillner.

Vaccinering mot HVP för unga flickor

HPV, humant papillomvirus, är ett mycket vanligt virus som finns i över 100 olika typer. Några typer kan ge cellförändringar som i ovanliga fall kan leda till cancer, framför allt i livmoderhalsen.

Socialstyrelsen har beslutat att vaccinering mot HPV 16 och 18 ska ingå i barnvaccinationsprogrammet för flickor födda 1999 eller senare. Flickor 10-12 år som går i årskurs 5 eller 6 blir erbjudna vaccination via skolhälsovården.

– Det är bra att detta införts, men jag tycker också att pojkar borde vaccineras. Så är det i många andra länder och jag hoppas att vi följer efter snart.