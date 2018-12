Få hämtar ut panten på sina Västtrafikkort

Många använder Västtrafiks app To Go, men få har lämnat in sitt gamla analoga Västtrafikkort. Fortfarande finns runt 13 miljoner kronor att hämta ut för de som inte använder sitt kort och vill ha panten tillbaka.

Det är vanlig grå halvkall vinterdag på Drottningtorget i Göteborg och resenärerna hastar förbi på väg till sina arbeten och åtaganden. Spårvagnar och bussar går om vartannat och folk går på och av med inarbetad rutin. Några stannar dock till när de vill veta hur mycket pengar som finns att hämta ut för korten som de inte använder. 13 miljoner är ett belopp som väger tungt i jultider. Har du funderat på att lämna in Västtrafikkortet och få panten tillbaka? – Varav jag får 50 kronor då? Vi får se, men som det ser ut nu känns det bra med kort. Jag behåller det tills vidare, säger resenären Christer Ahlinder. – Jag har funderat på det, men jag har inte gjort det. Jag har varit lite slö, säger Mia Lundin, resenär och går vidare. Krångligt kort tyckte många Västtrafikkortet fick ingen bra start för några år sedan, då många upplevde kraven på att till exempel stämpla ut när man gick av som krånglig och svår. Och panten som först var 100 kronor, men sänktes till 50, gjorde inte saken bättre. Men med appen To Go som nu svarar för hälften av Västtrafiks totala biljettförsäljning har säkert många upplevt en förbättring. – Den är otroligt populär, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning Västtrafik. – Vi får väldigt mycket beröm, så vi är väldigt stolta och glada för det. Men vi fortsätter sälja kort också, för det finns ju fortfarande ganska många som inte vill köpa sina biljetter i mobilen. 13 miljoner i pant 6 000 kort har återlämnats, men fortfarande finns många västtrafikkort med pant, värda 13 miljoner. – Ja, det finns ju säkert ett ganska stort antal kort som ligger i byrålådor, och jag tror kanske till och med att det är en del personer som inte vet om att de har kort, de har glömt det, säger Maria Björner Brauer. Västtrafik – kort och Togo Västtrafik – kort och Togo Visa Ca 6 000 st överföringar/utbetalning av kontoladdning och pant, från kort till To Go är ca 1,2 miljoner kronor Kvarstår per 2014 till 31/10 2018 – 18 miljoner kronor varav pant 13,5 miljoner. To Go Västtrafiks To Go står idag för cirka hälften av Västtrafiks totala biljettförsäljning. Under januari-oktober 2018 var det ca 425 000 användare/månad. Under oktober månad var det 466 000 aktiva användare. Försäljningen januari-oktober 2018 uppgick till 817 miljoner kronor och under oktober månad var försäljningen i appen 94 miljoner kronor. Källa: Västtrafik Dela Dela

