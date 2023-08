Fallpåsläpp i Trollhättan efter kraftigt regn

Regnovädret som just nu pågår ledde till att Vattenfall under måndagen beslutade att släppa på vattnet i fallen i Trollhättan. Vattenfall skriver i ett mail att man i normala fall vill spara så mycket vatten som möjligt till energiproduktion, men att den rådande vädersituationen gjorde det omöjligt. Under tisdagen stabiliserade sig läget, och då valde Vattenfall att stänga fallsläppet.

Magnus Kryssare, pressekreterare på Vattenfall berättar att det inte är ovanligt att man släpper på vatten vid riklig nederbörd.

Kan det bli så att ni öppnar upp igen?

– Det kan jag inte svara på just nu. Det beror på flera faktorer, säger Magnus Kryssare, pressekreterare på Vattenfall.

I mail skriver Vattenfall att huruvida de släpper på mer vatten framöver beror på hur vädersituationen utvecklar sig men det beror även på tillgång och efterfrågan av elproduktion.

Ingen elbrist

Magnus Kryssare beskriver att orsaken till att de valde att släppa på vattnet istället för att använda det till produktion är för att energin inte behövs. För tillfället finns annan tillgänglig produktion i form av bla vind, kärnkraft och annan vattenkraft.

– Det är ingen brist på el om man säger så, säger Magnus Kryssare.